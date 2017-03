Ami persze orosz, és a közhiedelemmel ellentétben a Monarchia gyarmatának sem volt igazán soha nevezhető (arról, hogy az Északi-sarktól mindössze ezer kilométerre lévő lakatlan szigeteket hogy fedezte fel véletlenül 1873-ban a Julius Payer-expedíció, hogy élték túl szinte csodába illően a drámai kalandot, majd mi lett a 191 földdarabból álló szigetcsoport sorsa, itt olvashat többet, más, sosemvolt magyar gyarmatokkal együtt), de a neve legalább minket idéz: lett itt Zichy-föld, Deák Ferenc-sziget és Budapest-fok is, legalábbis a mi térképeinken.

Putyin most a környezetvédelmi intézkedéseket szemrevételezi, de a „távolészak” amúgy is fontos szerepet játszik az orosz geostratégiában – elsősorban az olaj- és földgázkitermelés, másodsorban a katonai jelenlét miatt, de tágabban a Jeges-tenger birtoklásáért folytatott nemzetközi harcban is.