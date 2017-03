A svéd Borg & Owilli valószínűleg a világ legnehezebben megszerezhető account manager-i állását hirdeti éppen, az önéletrajz és a kísérőlevél mellett ugyanis azt is elvárják a jelentkezőktől, hogy

A hirdetésben az áll, olyan embereket keresnek, akik annak ellenére is meg tudják győzni őket erről, hogy minden rádióból a zenész új albumának kéne szólnia, hogy a világon senki nem érez így.

A dolgot David Borg találta ki, aki azt is elmondta, korábban is csinált ehhez hasonló dolgokat, legutóbb egy amerikai kollégájukat kellett meggyőzni arról, hogy Hillary Clinton helyett szavazzon inkább Donald Trumpra.

Most, hogy a világ legrosszabb előadója új albumot adott ki, úgy éreztem ez is jól működne.

- fejtette ki Borg, azt is hozzátéve, hogy a feladat gyakorlatilag az, hogy Blunt teljesen értelmetlen szövegeit mély költészetként kell prezentálni.

Nem csak azért lesz amúgy nehéz a dolog, mert a háromtagú zsűri minden tagja ugyanannyira utálja james Bluntot, hanem azért is, mert maga a zenész is rendszeresen viccelődik a maga kontójára. Elég csak megnézni azt a tavalyi tweetjét, ahol azt írta: Ha azt hitted 2016 rossz volt - 2017-ben jön az új albumom.

If you thought 2016 was bad - I'm releasing an album in 2017.