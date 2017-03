Tíz nappal ezelőtt írtam egy posztot arról, hogy egy hetedikeseknek szóló tankönyv példái szerint ötvenkét és fél tagú is lehet egy kórus, illetve akár 42 foga is lehet egy kislánynak. Legalábbis ez jött le abból a két feladatból, amiket az épp azokkal nyűglődő olvasónk, Marci fotózott le és küldött be.

Miután meggyőződtünk róla, hogy nem ő számolt rosszul (illetve elbizonytalanodtunk, hogy talán mi is), az jöhetett le a posztból, hogy talán a tankönyvet készítő Mozaik kiadónál nem figyeltek eléggé, hogy kellően életszerű szöveges feladatokat adjanak a szimpla számítás köré.

Pedig nagyon is! – derült ki abból a levélből, amit a tankönyv egyik szerkesztője küldött. Az ominózus feladatok ugyanis – csak ez olvasónk leveléből nem derült ki – a könyvnek abban a részében voltak, aminek címe: Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza, és ami egyből ezzel a képpel indít:

A tankönyvnek ez a része a kötet szerkesztője szerint épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a feladatok megoldása nem csupán az egyenletek felírásából és megoldásából áll, hanem többek között abból is, hogy a szöveges feladatoknál át kell gondolni, van-e a megoldásnak biztosan értelme.

Ritkán van ilyen, de egyetlen ellenérvet se találtam. Pláne, amikor így folytatta:

Ezért a gyerekek meg kell szokniuk, hogy ha értelmetlen, vagy legalábbis nem életszerű megoldást kaptak, akkor gyanakodjanak (...) Az lenne jó, ha az iskolában természetes módon fordulnának elő olyan szituációk, amikor akár a kérdésfelvetést is meg lehet kérdőjelezni.

Tök őszintén mondom: éljen a 42 fogú lány, éljen ez a szemlélet. (Egyébként erről eszembe jutott, hogy nekünk egyszer volt hasonló feladatunk, amikor téglavásárlásról szólt a matekházi felsőben, a végeredmény 48,5 volt, és az osztályból mind beírtuk, hogy ennyi téglát kell venni. Amikor a matektanár rákérdezett, hogy mégis, hogy vennénk egy darab fél téglát, Laci simán rávágta, hogy bontásból; majd a nagy röhögés után a matektanár gyorsan megismertetett minket a magyar építőipar nevű furcsa gnómmal, amikor azt mondta: amilyen kőművesek ebben az országban vannak, minimum 60-at vegyünk ilyen esetben.)