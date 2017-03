11 ázsiai elefánt rekedt egy sárral teli bombatölcsérben Kambodzsában. Nekem ebben már az is meglepő, hogy ilyen nagy lehet egy bombatölcsér, főleg, hogy majdnem fél évszázada voltak a vietnami bombázások, a sár mennyiségéről nem is beszélve. A mélyedésbe még könnyen be tudtak mászni a sárfürdőre vágyó elefántok, ki azonban már nem tudtak jönni a csúszós meredélyen.

Fotó: WCS Kambodzsa

A környékbeli parasztok szerencsére értesítették a környezetvédelmi hatóság embereit, akik egyrészt megetették és megitatták a kitikkadt állatokat, másrészt némi földmunkával ástak nekik egy alkalmatos kijáratot, amin a három nőstény és a nyolc kölyök – az elefántok ismertek kooperációs készségükről is – ormányaikkal már ki tudták tolni egymást.

Ezt mutatja a videófelvétel is, meg azt, ahogy szegény utolsó hiába próbálkozik. Ez így elég ijesztően néz ki, de szerencsére ezt a kicsit is kimentették – őt az emberek kötelekkel húzták-vonták ki a mélyedésből, hogy szaladhasson a többiek után.