Biztos megvan az a kísérlet, amikor Ivan Petrovics Pavlov orosz fiziológus csöngetett, mielőtt megetette a kutyáját, és a kutyának egy idő után a puszta csöngetéstől is csorogni kezdett a nyála; tudják, erről a klasszikus kondicionálási formáról nevezték el a pavlovi reflexet, a behaviorista pszichológia egyik legfontosabb kísérletét, de látom, nem értik, hogy jön ez ide; hát úgy, hogy egy XXI. századi metatudományos vizsgálatban kábé ugyanezt reprodukálták, csak macskákkal, és nem Pavlov nyomogatja a csengőt (furcsa is lenne, mert ő már 81 éve meghalt, és akkor se lehetne ott mindenhol, ha egyébként élne [nekem speciel 168 évesen lenne jobb dolgom is, mint hülye macskáknak csengőt nyomogatni a Twitteren]), hanem a macskák, és az emberben indul be a feltételes reflex, hogy enni adjon az állatoknak, amiből úgy tűnhet, hogy az Ayn Rand-i értelemben vett önzés kitűnő motivátora az oksági elv felfogásának, mert a primitív kis agyukkal a macskák látszólag úgy okoskodnak, hogy az idegesítő nyávogásuk (itt: kulturált csengetés) és az etetés között ok-okozati összefüggés van, pedig valószínűleg nyávogás nélkül is kapnának enni – jobb családokban adnak nekik, már ha tisztességes macskarajongók, leszámítva a dél-kínai jobb családokat, ahol megeszik a macskákat (lehet, hogy akkor is nyávognak vagy csöngetnek, bár a CNN macska- és kutyahúspiacot feltérképező riportja erről pont nem ír semmit) –, de hogy az oksági elv ismerete a macskáknál nem ösztönös, az abból is látszik, hogy ha elgurítanak mellettük valamit, nem nézik meg, hogy honnan jött, csak berúgja a turbómotort a vadászösztönük, és futnak utána, pedig egy civilizált élőlény ilyenkor előbb megbizonyosodik, hogy nem egy náci egyenruhás katona dobott-e oda egy tojásgránátot (Model 39 Eierhandgranate), és a pontos helyzetfelméréssel mérsékli az utánairamodásból fakadó életveszély kockázatát, de ez csak mellékszálon kapcsolódik ide, inkább mutatjuk a videót.