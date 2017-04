Az Entertainment Weekly interjúzott Stanley Kubrick egyik leghíresebb filmje, a Ragyogás című Stephen King-adaptáció forgatókönyvírójával és producerével. Arról faggatták őket, milyen terveik voltak még a film befejezésére. Mert nem volt mindig egyértelmű, hogyan ér majd véget, kezdve azzal, hogy King regényében sem úgy történnek a dolgok, ahogy Kubricknál. A könyvben leég a hotel, és a tűzben Jack is odavész, ezt viszont klisének tartotta a rendező, úgyhogy rögtön elvetette.

Felmerült viszont egy, a megvalósultnál csavarosabb befejezés is, amelyben először is Wendy önvédelemből megölte volna Jacket. Aztán Halloranről, akiről minden néző nyilván azt várta, hogy majd mindenkit megment, érkezése után kiderült volna, hogy ő az igazi rosszfiú a történetben, mivel őt is megszállta a hotel szelleme. És volt egy olyan jelenet is, ami még a tesztvetítésen is része volt a filmnek, végül mégis kivágták: ez egy kórházban játszódott, ahol a hotelmenedzser egyrészt azt mondta Wendyéknek, hogy semmilyen bizonyítékot nem találtak a természetfeletti eseményekre, másrészt viszont mégis egyértelművé tette, hogy minden, amit átéltek, valóban megtörtént.

Az interjú persze mindezen kívül is tele van érdekességekről a Ragyogásról, rajongóknak nyilván kötelező.