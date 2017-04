A kemény munka mindig kifizetődik. Ez a mottóm, nem is lehetne igazabb, hiszen a mai napon hatalmas megtiszteltetés ért. Cégünk, az Iron Corporation óriási lehetőséget kapott. Az utóbbi időben rohamosan gyarapodtunk, egyre több munkatárssal dolgoztunk, ezért sajnos kinőttük az eddig rendelkezésünkre álló irodát. A Magyar Állam jóvoltából minden képzelet felülmúló segítséget kaptunk: április 3-án, hétfőn a teljes Iron Team Budapest legcsodásabb építményében, a Parlamentben kap helyet. Az épület jobb oldali szárnyában található irodák bérlése és és az átköltözés már a hétvégén megkezdődik, hogy a csapatom az áprilist már ezen a csodálatos új helyen kezdhesse. Szeretném megköszönni Mindenkinek a magam, Shane és az egész csapatom, az Iron Team nevében, aki ezt lehetővé tette, hogy ez az álom végre valóra válhasson! Csodák márpedig vannak! Hard work always pays off! My motto couldn't even be more true today, as I have received a huge honor. Our company, Iron Corporation got a huge opportunity. We have been growing tremendously, we have more and more colleges and we have outgrown our current office space. The Hungarian Government gave us an unbelievable offer, from April 3rd the whole Iron Team will have office space in the most amazing building in the country, the Parliament. The Iron Team is renting and moving in the right wing of the building this weekend, so we can start to work out of this amazing place next week. I would like to thank in behalf of Shane, and my whole team for all who made this dream oke to reality! Magic is possible!

