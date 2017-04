Kevesebb, mint száz nap múlva vizes vébé lesz Magyarországon, szóval most már lassan minden létesítményt át kell adni el kell kezdeni építeni. A Batthyány tér közelében, a Dunán egy csodatorony épül az óriás-toronyugrásnak. Épülhetne hétköznap is, de nem, a közelben lakó olvasónk, Alma szerint nem akkor épül, hanem most, szombat reggel.

„Nyolckor kezdték a monoton fúrást, hétköznap alig csinálnak valamit. Berezonál az egész ház, remegnek a falak” – írta. Ez utóbbi élményeit nem, de a hangot rögzítette is. Hát szombat reggel erre ébredni, az tényleg alig jobb élmény, mint a csilliárdos Dagályban lyukat kerülgetni vagy vécéajtós képrejtvényekkel játszani.