Máig azt se tudtam, hogy hülyén mutogatnak Japán metróban, de amikor megláttam pár videót, akkor már engem is érdekleni kezdett, hogy mire jó, ha ilyesféle robot-lovassági tisztté válik egy kaller. Pláne a világ egyik legfejlettebb kötöttpályás közlekedési rendszerénél.

Legalábbis nálunk se az a baj metróval, hogy eltéved, vagy rossz irányba indul el, ha nem mutatják neki az utat.

Nos, meg fog lepődni, de biztonsági okokból csinálják kesztyűs műsort. A hülye mozdulatok az Atlasobscura szerint 85 százalékkal csökkentették a munkahelyi hibákat. Az a neve, hogy "shisa kanko", és elvileg növeli a dolgozók tudatosságát, akiknek számos elemet, megállapítást hangosan ki is kell mondaniuk közben. Amit a helyeik kicsit se éreznek hülyének.

Végül is már csak azért is lehet benne valami, mert mondjuk az orvosoknál is jelentős eredményeket lehetett olyanokkal is elérni, mint hogy például műtét után kötelezően ellenőrizniük kell, hogy megvan-e az összes szerszám, nem hagytak-e valamit a betegben.