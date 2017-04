Tegnap már megírtuk, hogyan ért véget a nézőtér-felújítás miatt ideiglenesen a Városmajorba költöző Örkény Színház utolsó előadása a Madách téren (egymást fotózgatták a színészek és a nézők), és megmutattuk a videót is, amit a költözés örömére (bánatára?) forgattak. De az igazi lakásavató buli csak április elsején kezdődött. Ez itt fent például Mácsai Pál igazgató, aki stílszerűen egy, a Városmajor felé haladó buszon tartott sajtótájékoztatót.

De előtte még leszerelték a székekről azokat a táblákat, amik a legutóbbi, a múlt ködébe vesző felújításkor kerültek rájuk, azt hirdetve, kik segítették adományaikkal a színházat.

És végül azt is most láthattuk először, hogyan is néz ki az Örkény Színháznak épített, hatalmas sátor a Városmajorban, ahol az évad hátralévő előadásait lehet majd látni.