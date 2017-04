Ismét véget ért április elseje, azaz a bolondok napja, az egyik legfeketébb nap a sajtó számára: az újságírók (jó esetben) évi 364 napon keresztül törekednek arra, hogy minden szavuk bizonyítható és támadhatatlan legyen, a bíróságokon pedig nagyjából ugyanennyi napon indítanak pereket olyankor, amikor ez mégsem sikerül tökéletesen, és akkor jön április elseje, amikor valami rejtélyes, idióta okból mindenki úgy érzi,

itt az ideje hazudni, mert az vicces.

Pedig egyáltalán nem az. Mi a franc vicces abban, hogy amúgy komolyan vehető újságok tényként közölnek olyan információkat, amelyek elméletileg lehetnének valósak is, még ha nem is mindennapiak? Pláne, hogy mostanában már egyre kevésbé meredek kamuhírek is beleférnek, mert azért nyilván más, amikor valami totálisan életszerűtlen hülyeséget írnak ilyenkor tele árulkodó jelekkel - bár szerintem ebben sincs semmi vicces.

A bolondok napjának egyetlen előnye talán az lehet, hogy a kamuhírek megosztásaival teli Facebook-falaikon az emberek legalább évi egyetlen napon elgondolkodnak azon, biztosan igaz-e, amit olvasnak. De lehet, hogy egyszerűen én vagyok egy sótlan seggfej, döntsenek önök!