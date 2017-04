Hiába volt a 20. század geopolitikai katasztrófája a Szovjetunió összeomlása, legalábbis Vlagyimir Putyin szerint, a létét megalapozó bolsevik hatalomátvétel 100. évfordulóját sem ünnepli meg az orosz állam, így az már nem meglepő, hogy április 3-án sincs csinnadratta, pedig nem akármi történt épp 95 éve. Persze akkor nem látszott, hogy ennyire nem akármi az, ami történik: 1922-ben ezen a napon hozták létre az Összoroszországi Kommunista Pártban (ide zárójelben szoktak biggyeszteni egy b-t, miszerint bolsevik) a főtitkári posztot, amit nem más szerzett meg, mint Joszif Visszarionovics Sztálin.

Ezt Lenin találta ki Zinovjevvel, Kamenyevvel, és olyasmi lett volna, mint mondjuk a miniszterelnökséget vezető miniszter. Lenin maga ekkor a kormányfői posztot jelentő népbiztosok tanácsának elnöke volt és az a poszt tűnt a hatalom központjának.

Talán nem szpojlerezem el durván a történetet azzal, hogy a szovjet Lázár János ennél többet gondolt bele a pozícióba, szép lassan kipöckölte maga mellől a vele Trockij ellen sikeresen szervezkedő Zinovjevet meg Kamenyevet, aztán a párt – ekkor már SZKP – főtitkáraként (genyeralnij szekretár, miszerint genszek) ő lett a hatalom centrális erőtere, és ott is maradt 1953-as haláláig. Pedig egyébként volt olyan, hogy kormányfő – talán nem meglepő, hogy a poszton Lenint követő Rikov egy ideig Kamenyev és Zinovjev ellen szövetkezett Sztálinnal, aztán persze végül őt is kivégzik 1938-ban, és Sztálin az utolsó 12 évére kormányfő is lesz – sőt, olyasmi is, ami államfőszerűségnek hívhatunk: különböző neveken ezt legtovább Mihail Kalinyin birtokolta 1919-től 1946-ig, de azon a néven, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnökségének Elnöke a posztot legtovább, 1965 és 1977 között nem más töltötte be, nem más, mint... Nyikolaj Podgornij.

A hatalom persze fokozatosan került Sztálin és így a genszek kezébe, bár Sztálin a főtitkári címet nem nagyon használta, inkább a központi bizottság titkára elnevezéssel szignált, amiből vele egy időben formálisan volt több is.

Sztálin halála után változott ugyan a hatalmi struktúra, de a pártfőtitkár elsődleges szerepe megmaradt. A posztot végül Mihail Gorbacsov szünteti meg és hozza létre helyette a Szovjetunió elnöke posztot, ami két évvel később, a Szovjetunióval együtt, a század legnagyobb geopolitikai katasztrófájaként megy a levesbe.