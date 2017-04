Fotó: Olvasónk, Ágnes

Herenden Viktória-mintás töltőállomáson töltheti elektromos autóját! A Herendi Porcelánmanufaktúra védjegyévé vált minta 1851 óta forrt egybe a magyar porcelánnal, amikor a Lodoni Világkiállításon Viktória királynő is vásárolt egy kianizáló pillangós, lila peóniás étkészletet. Most a herendi elektromosautó-töltő is Viktória-mintába öltözött.