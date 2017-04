Pont egy hónapja írtam meg, hogy két tojáson is kotlik az a rétisas mama, akinek tavaly megmérgezték a párját. Most jött a hír, hogy hétfőn az egyik tojásból már ki is kelt egy fióka:

A rétisas párt a Duna-Dráva Nemzeti Parkba kitett (csak nappal működő) webkamerákon keresztül akár órákig is el lehet bámulni. Higyjék el, bármi is történik a parlamentben, egy órácska séta vagy netes sasolás, simán meg tudja nyugtatni az idegeket.