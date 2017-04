Az angliai Dunstonban kedd reggel érkezett egy bejelentés a helyi rendőrségre, hogy eltűnt a kilencéves Josh Dinning. Utoljára előző este fél tíz körül látták, az iskolájában viszont már nem jelent meg a másnap, úgyhogy a család pánikba esett.

Beindult a keresés: több tucat rendőr kapcsolódott be, helikoptereket, nyomkövető kutyákat is bevetettek, és a közeli folyót is átvizsgálták, de Josh-nak semmi nyoma nem volt.

Aztán órákkal később, amikor a fiú bátyja, Scott éppen a házuk verandáján üldögélt, meghallotta, hogy valaki azt kiabálja, megtalálták az öccsét.

Kiderült, hogy a srác végig az ágya alatt lévő kihúzható fiókban rejtőzött.

A legjobb az egészben, hogy a rendőrség átvizsgálta a szobáját, amikor a család bejelentette az eltűnést, de senki nem gondolt arra, hogy az ágy alatti fiókot is meg kellene nézni.

Ezek után a rendőrség kénytelen volt kiadni egy közleményt: "Meg tudjuk erősíteni, hogy Josh-t az ágy alatt kihúzható szekrényben találtuk meg. Újra együtt van a családjával, akik nagyon örülnek annak, hogy jól van. Egy újabb keresés során találta meg az egyik rendőrünk egy olyan szekrényben, amit korábban nem néztünk át".

