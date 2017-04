Stuart Franklin tart holnap (csütörtökön) tárlatvezetést a 35. Magyar Sajtófotó kiállításon a Robert Capa Központban.

Az a Stuart Franklin, aki az idei World Press Photo zsűrielnöke is volt, és aki egyébként a XX. század egyik legismertebb fotóját készítette a Tienannmen téren, 1989. június ötödikén, amikor egy férfi táskákkal a kezében a vonuló harckocsik elé állt, és egy rövid időre megállásra kényszerítette a menetet.

(A fenti kép nem az ő fotója, hanem a vele párhuzamosan készült videó egyik kockája, z eredeti képet itt nézhetik meg, ha nem látták még eleget):

