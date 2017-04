Az Orloj a prágai városháza oldalában található, 1410 óta működő óraszerkezet. Ez már önmagában is elég lenne ahhoz, hogy az embernek kedve támadjon megnézni- meg is teszik sokan. Ha igazán különleges élményre vágyik valaki, egész órakor érdemes ellátogatni az Óvárosi térre, hiszen reggel 9-től este 9-ig az óra felső részén elvonulnak az apostolok. Ez a szerkezet kicsit később készült, mint maga az óra, 1597-ben adták át. Az idő persze nagy úr, az Orloj is felújításra szorul időnként. A városházával együtt restaurálják magát az óraszerkezetet is. Ez 18 hónapot vesz igénybe, és a tervek szerint 50 millió koronába - 582,66 millió forintba - kerül majd.