Kész, mostantól tilos Vlagyimir Putyin orosz elnökről olyan képet mutogatni, ami azt sugallja, hogy az államfő nem hagyományos szexuális orientációjú. Az orosz kormányzat ugyanis március 30-án frissítette a Szélsőséges Anyagok Szövetségi Listáját, a Hitler Mein Kampfját is tartalmazó 4000 tétele közé most már a transzvesztita Putyin is bekerült.

Tehát aki ehhez hasonló képet készít, birtokol vagy közzétesz, akkor 1000-3000 rubel pénzbírságot (5-15 ezer forint) és 15 nap elzárást is kaphat. Sőt, még a szabálysértő személyes tárgyait, így a kép készítésére használt számítógépét és nyomtatóját is lefoglalhatják. (via)