Donald Trump vejének, egyben egyik legfontosabb tanácsadójának, Jared Kushnernek sikerült így megjelennie Irakban, amikor katonai vezetőkkel találkozott.

Ennél jobban ki sem tudott volna lógni a katonák közül, nagyjából úgy festett, mintha a harcmezőről egyből rohannia kellett volna a helyi elitklubba egy krokettmeccsre.

A képet a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának főnökét (Chairman of the Joint. Chiefs of Staff) követő flickrön találtuk, ahol az is kiderült, hogy Kushnernek konkrétan sikerült divatot teremtenie ezzel.

Vagy az apródjainak sincs ízlése.