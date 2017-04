A címben persze nem úgy értettem a kérdést, hogy hej, ugye milyen jókat rúgtuk a bőrt 49-ben az Attila úton, hanem hogy megvan-e a kép, ami a hét elején megjelent balkonválogatásunkban szerepelt a Fortepan-blogon. Erről van szó:

Meg is jegyeztem a cikkben, hogy "ma is áll, és a kilátás nagyjából ugyanilyen a tetejéről a Tabánra". Erre tessék! Egy kedves Urbanista-olvasó, Lili, el is küldte milyen most. Ilyen:

Függőágy, macska, virágok. Hát nem tök jó?