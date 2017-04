Ez már így is elég meredek történet lenne, de még meredekebb részleteket rejt a teljes sztori, ugyanis mikor a rendőrök utolérték, a 33 éves férfi azzal próbálta megúszni a dolgot, hogy a homár túl volt sütve és túl is volt árazva, és egyébként is csak azért jött el az étteremből, mert egy barátja a közeli strandon szülni kezdett (nem elírás), és neki kellett segítenie.

A férfi két homárt, egy bébipolipot, és 21 osztrigás vodkafelest fogyasztott el. A bíróságon az ügyész csak annyit reagált, amikor ez kiderült, hogy "úristen, egyedül?". Az étterem képviselője visszautasította a férfi kritikáját, szerintük tökéletesen készítik el a homárt. Az amerikai raplegendától nevében csak írásmód szempontjából eltérő művésznéven alkotó férfi zenéjét is meg lehet hallgatni ide kattintva. (BBC)