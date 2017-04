Az olimpiai pályázat visszavonása óta háttérbe szorult Momentum nemcsak a kormány brüsszelellenes plakátjainak átmatricázásával próbáltja felhívni magára a figyelmet, hanem saját plakátokat is kihelyeznek. A legújabb minipárt a szimpatizánsaiktól kért és kapott pénzt a kampányára: 23 óra alatt 4,3 millió forint jött össze nekik - közölték. A napokban utcára kerülő plakátjaik pedig így fognak kinézni:

Fotó: Momentum

Apró érdekesség, hogy a plakátokat a lila szín dominálja, ami nem meglepő, hiszen ez a mozgalomból lett politikai formáció színe már a kezdetek óta. Viszont a lila egyébként állítólag Orbán Viktor kedvenc színe is, szóval még az is lehet, hogy bizonyos értelemben a Momentum poszterei tetszeni fognak a kormányfőnek.

A választásokhoz közeledve felpörgött a plakátháború: a kormány mellett a Jobbik, az MSZP és most már a Momentum is utcai felületeken hirdeti magát. Hamarosan pedig a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz hirdetései is megjelennek.