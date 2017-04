A nemzet kaszinós, filmes, tévés és rádiós mogulja Twitteren jelezte, hogy bármilyen hihetetlennek is tűnik, a legutóbbi hétvége nézettségi adatai alapján minden negyedik mozinéző magyar hazai készítésű filmre vett jegyet a mozikban:

Tudtátok, hogy a hétvégén minden negyedik mozilátogató magyar filmet nézett? Gratulálok a magyar filmeseknek! #nezzmagyarfilmet — Andy Vajna (@realandyvajna) 2017. április 12.

Először mi sem akartuk ezt elhinni, de aztán megnéztük a hétvége nézettségi adatait, amiből kijön, hogy tényleg minden negyedik ember magyar filmet nézett a moziban.

A meglepő adat egyébként nem véletlen, hiszen a Kincsemet elképesztően jól nézik, de a nemrég mozikba került Brazilok is egészen szép számokat hoz . Ha ehhez hozzávesszük, hogy a berlini Arany Medve-díjnak köszönhetően a Testről és lélekrőlt is nyilván nagyobb érdeklődés fogadta, akkor talán érthető, hogy miért ment ennyi ember magyar filmekre a hétvégén. De ez még így is kifejezetten szép szám.