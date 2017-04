A világ legviccesebb bírósági tárgyalása készülődik Amerikában egy Gerald Brittle nevű író, és a Warner Bros filmstúdió között. Brittle írta a Demonologist című regényt 1980-ban, ami egy démonvadász házaspár, Ed és Lorraine Warren kalandjairól szól. Warrenék valóban létező emberek, akik a szellemirtó bizniszben utaznak, és most írnbám, hogy abba ne is menjünk bele, hogy ez orbitális átverés-e vagy sem, de hát a bíróságon pont ebbe fognak belemenni. Brittle ugyanis exkluzív szerződést kötött Warrenékkel, a történeteik feldolgozási jogáról, ennek ellenére a Warner pár éve kijött a Conjuring című horrofilmmel, aztán a folytatással, aztán az előzménnyel, ami szintén a szellemvadász pár sztorijain alapszik. Brittle keresetlen kérdésére, miszerint és ezt most így hogy, a filmstúdió azt mondta, a filmjeik valós eseményeken alapulnak, azokat meg nem lehet copyrightolni, vagyis Brittle kitörölheti a szerződésével. Az író ezen úgy felhúzta magát, hogy rögtön beperelte a stúdiót 900 millió dollárra (ez a három film össz jegybevétele), hogy oké, akkor bizonyítsátok be, hogy történelmi tényeket filmesítettetek meg. Elképesztően szórakoztató tárgyalás lesz! (via)