A Wackids zenekar hobbija, hogy gyerek- vagy játékhangszerekkel dolgoznak fel ismert dalokat, ami alapvetően elég vicces, hiszen egy pókemberes dobszerkó vagy ukulele méretű elektromos gitár nyilván nem tud akkora erővel szólni, mint a Rage Against The Machine-től a Killing in the Name. És tényleg, elég megnézni ezt a videót.