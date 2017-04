2001-ben kosarazott utoljára az NBA-ben Dávid Kornél, ezzel a mai napig az egyetlen magyar játékos, aki pályára lépett az amerikai bajnokságban.

Erről az NBA-s kalandról fog szólni a dokumentumfilm, amit a Sport TV készít Kornél on Tour címmel, csütörtök este jelentették be a projektet. A volt kosarast a csatorna stábja kísérte el az Egyesült Államokba, hogy újra meglátogassa NBA-s pályafutásának legfontosabb állomásait, és itthon még nem látott archív jeleneteket is lesznek a filmben.

Kaptunk egy rövid előzetest is: íme

Bár Dávid Kornél óta nem volt kosaras az NBA-ben, de remélhetőleg ez hamarosan változik, ugyanis Hanga Ádám pár hete jelentette be, a következő évben már ott akar játszani.