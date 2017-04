Az már minimum 52 ezer néző tudja, hogy Borbély Alexandra játssza a Berlinalén fődíjat nyert Testről és lélekről című főszereplőjét, és aki olvasott néhány interjút a filmről (például mi is beszélgettünk a színésznővel), azt is tudhatja, hogy Enyedi Ildikó rendező eredetileg a pszichológus szerepének castingjára hívta be a Katona József Színház művészét. Végül azt a szerepet Tenki Réka játszotta el.

A film Facebook-oldalán nemrég közzétettek egy különleges videót: összevágták Borbély Alexandra két meghallgatását, azt, amikor pszichológusként kérdezgeti a majdani főszereplőt, és azt is, amikor a majdani főszereplőként válaszolgat a pszichológusnak.