Ázsiában elsőként Tajvanon tiltják be kutyák és macskák feldolgozását ételnek – írta meg a tajvani China Post.

Az állatvédelmi törvény elég szigorúan csap le azokra, akik kielégítik a kutyákat és macskákat kulináris értelemben kedvelők igényeit: 50 ezertől kétmillió tajvani dollárig (460 ezertől 19 millió forintig) szabható ki büntetés, két év börtön mellett. A visszaesők már öt év börtönnel és 1,1 millió-48 millió forintnyi büntetéssel néznek szembe.

Feltéve, ha a tajvani kormány és az elnöki hivatal is jóváhagyja a törvényt. A kutyafogyasztás történelmileg a világ minden pontján jelen volt, de a modern időkben főként Kínában, Koreában és Vietnamban maradt meg. Kínában akár tízezer kutyát is felszolgálhatnak egyedül a Yulin Kutyahús-fesztiválon, ahol a nyílt színen le is vágják a kutyákat. Kedvelői szerint a kutyahús a téli időszakban hasznos, mert serkenti a vérkeringést és hőt termel.