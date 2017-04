A kormány legújabb Brüsszel-ellenes kampányának csodálatos cinizmus abban érhető leginkább tetten, hogy az ellen a Brüsszel, vagyis hát valójában az Európai Unió ellen indítunk elmebajba hajló háborút, amely pénzei évek óta lélegeztetőgépen tartják a magyar gazdaságot (ha ezt túl sommás leegyszerűsítésnek érzi, talán Urbán László szavai meggyőzik). És amely úgy ad pénzt, hogy az általa támogatott projektekről nyilvános információs táblát kell közzétenni.

Így aztán, mivel a brüsszelezős plakátokkal úgy megszórták az országot, mint egy 9,8-as Németh Szilárd-erősségű demagógiával egy bármely lakossági fórumot, óhatatlanok a Brüsszel adta vs. állítsuk meg! plakát ütközései. Ahogyan ez Szombathelyen is történt, ahol a helyi Volán-társaság intermodális és infokommunikációs fejlesztését támogatták 526 millió forinttal, és ahol az ezt megköszönő táblától nagyjából egy méterre áll a momentumosok által már meghekkelt kormányplakát. De kár is volt a szóért, nézzék: