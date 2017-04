Az Infowars.com az internet egyik legismertebb kamuhíroldala, egészen változatos összeesküvés-elméleteket terjeszt ijesztően nagy közönségnek. Vezetője, Alex Jones rádióműsorokban is űzi ugyanezt az ipart, ami röviden úgy foglalható össze, hogy ha bármi történik bárhol a világban, akkor az nem úgy történt, hanem tök másképp, gonosz háttérhatalmi összeesküvés folytán.

Jones 2015-ben elvált a feleségétől, és most éppen a gyerekek elhelyezésén pereskednek (14, 12 és 9 évesek, a válás óta az apjukkal élnek). Az exfeleség azzal érvel a bíróság előtt, hogy elég a férfi bármelyik rádióadásába vagy videójába belehallgatni, vagy az oldalán olvasgatni egy kicsit, és mindenki számára világos lesz, hogy Jones mentálisan instabil (milyen szép, finom megfogalmazás!), ebből fakadóan alkalmatlan az apaszerepre, sőt, akár veszélyt is jelenthet a gyerekek lelki fejlődésére. Jones az ügyvédjén keresztül azzal próbálja ezt az érvelést semlegesíteni, hogy ő nem full őrült ám, hanem egy performance-művész, akinek a konteóhívő figura olyasmi, mint egy színésznek egy szerep. Senki nem kérdőjelezi meg Jack Nicholson ép eszét sem, csak azért, mert egy Batman-filmben eljátszotta a Jokert, nem igaz?

Jonesnak egyébként mostanában nem megy túl jól az összeesküvés-biznisz, bocsánatkérésre kényszerült azért, mert azt terjesztette, hogy Hillary Clinton sátánista rituálékat folytat egy pizzéria pincéjében, és szembekerült a róla rendszeresen a legnagyobb tisztelet hangján beszélő Trump elnökkel is. Neki azért szólt be, mert rakétacsapást mért Szíriára, pedig a hülye is tudja, hogy a vegyifegyveres balhét nem Asszad erői csinálták, hanem a tudjukkik.

Érdekes lesz megfigyelni, mit kezdenek az információval Jones konteóhívő követői, bár szerintem hamar leveszik, mi történt valójában: hősüket elrabolták a gyíkemberek, és egy klónt ültettek a helyére, akit HAARP-hullámokon keresztül irányítanak a chemtrailszóró repülőgépek. (via BI)