Az Atomszőke (Atomic Blonde) című akció-thrillert Budapesten forgatták, ahol fővárosunk a hidegháborús Berlin szerepét alakítja, Theron pedig egy szupercool brit titkosügynökét.

A nálunk július 27-én mozikba kerülő filmben Charlize Theron mellett James McAvoy, John Goodman, Toby Jones és Sofia Boutella is látható lesz majd, és most már megtekinthető a szinkronizált előzetes is.

A film rendezője ráadásul a John Wicket is jegyző David Leitch lesz, akinek a jelenléte biztosíték a pörgős és jó akciójelenetekre, melyekből a trailerbe is jut bőven.