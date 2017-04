Jó, valójában nem a papír az okos, hanem az adagolója, ami egy okostelefonos apphoz kapcsolódva elárulja, mennyi van még a gurigán, igen kínos helyzetektől óvva meg ezzel a gazdáját. A feltaláló irodaházak mellékhelységeibe szánja, de ne álljunk meg itt, hát miért ne lehetne okos a lakás legkisebb helyisége is? (via Next Web)