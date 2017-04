Május 1-jén, már ötödik alkalommal rendezik meg a belvárosban a motorsportos felvonulást, ráadásul idén három F1-kocsit is láthat majd a közönség a megújult útvonalon: Daniel Ricciardo egy 2011-es Red Bullt, Valtteri Bottas egy 2014-es Mercedest vezet majd, de a Sauber 1995-ös kocsija is itt lesz, ebbe Karl Wendlinger ül majd be.

Az F1-kocsik mellett pálya- és raliautók, versenykamionok, három DTM-kocsi, egy NASCAR-versenygép – benne Gerhard Bergerrel – és sok minden más is itt lesz, a magyar sztárok közül Michelisz Norbert, Kiss Norbert és Kiss Pál Tamás is látható lesz. A teljes programot itt találják.

Fotó: Hungaroring

Az egynapos program valójában kétnapos lesz, hiszen már április 30-án, vasárnap is megtekinthetők lesznek a versenyautók a Városháza Parkban létrehozott paddockban. Az útvonal is módosul, nem a rakparton és a Lánchíd környékén, hanem kicsit beljebb lesz majd a parádé az Andrássy út, az Erzsébet tér és a Károly körút érintésével.