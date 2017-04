Harry Styles, a One Direction nevű egykori fiúbanda egyik tagja mostanában kezdi el építgetni szólókarrierjét, aminek apropóján, Cameron Crowe (zenei újságíróból lett filmrendezőből lett újságíró) írt róla egy portrécikket a Rolling Stone magazinba.

Ebben felmerült az a kérdés is, hogy a One Directionnek egy elég konkrét célközönsége volt (25 év alatti lányok), viszont szólókarrierjében nyilván szeretne szélesebb közönséghez szólni és a zenekritikus közönségnek is megfelelni.

Styles lendületesen védte meg a rajongóit, a következő módon:

A zene egy olyan dolog, ami állandóan változik. Nincsen egy konkrét kapu, ahova gólt kell lőni. A fiatal lányok imádják a Beatlest. Azt akarod mondani, hogy akkor őket nem kell komolyan venni? Hogyan mondhat valaki olyat, hogy a fiatal lányok nem értenek a zenéhez? Ők jelentik a jövőnket. Belőlük lesznek majd a jövő orvosai, ügyvédei, anyái, elnökei, miattuk forog tovább a Föld.

Nyilván ebben benne van, hogy Harry Styles egy okos popsztár, aki pontosan tudja, hogy mit kell mondania.

De amíg vannak országok, ahol a miniszterelnök nem foglalkozik nőügyekkel és aki úgy gondolja, hogy a nőknek nem való a politika, addig minden ilyen kiállás mellettük igenis fontos és hasznos.