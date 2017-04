Amikor a floridai Samantha O'Neal és lánytestvére betoppant a lakásba, bizonyára egyáltalán nem volt felkészülve arra, hogy egy vadidegen férfi áll majd a konyhában, aki magát otthonosan érezve épp vacsorát készít. A 34 éves Ronald Gregory Wesly eredetileg betörőként érkezett a lakásba, ám közben vélhetően megéhezett, mert épp némi csirkét sütött ki magának olajban, amikor a házigazda megzavarta. Sőt, még némi itókát is keresett magának az egyébként idegen háztartásban. A nagyon részeg férfit végül a rendőrök vitték el, ám az általa készített vacsora a konyhában maradt, amit a testvérek egyike meg is kóstolt, és azt mondta, hogy a körülményekhez képest meglepően jól sikerült, nagyon jól volt ugyanis fűszerezve az állítása szerint. (via)