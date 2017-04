Továbbra is tombol az áprilisi tél, csütörtök reggel a hórekord is megdőlt, most pedig a nagy havazás miatt kinyitották a Nagy-Hideg-hegyi sípályát – írja az Időkép. A pályánál beindult a sílift, és munkára fogják a pályakarbantartó-gépet is.

A pálya helyzetét az Időkép Youtube-csatornáján élőben is követhetik: