Kivételes koncerteken hőböröghet egy itallal a kezében, aki vagy ma este a Fogasban újranyitott Robotban, vagy holnap Szegeden a Grand Café-ban megnézi a Porch-ot. A zenekarban a Primus alapító gitárosa, és Les Claypool egyéb projektjeiben is gitározó Todd Huth játszik, valamint a kozmikus gonoszság felkent pápáit magába tömörítő Today Is The Day egyik elfogyasztott basszusgitárosa, Chris Frey. Szegény dobosról szokás szerint semmi információ. Arról viszont van, hogy mindkét koncerten Magyarország legstabilabb zenekara, a Pozvakowski fog a Porch előtt játszani.



A Primus neve hallatán sok embernek görcsbe tud állni mindene, így érdemes megjegyezni, hogy itt a bolondos virgázás elvétve jellemzi a zenét, hol az Unsane-t vagy a korai Helmetet jellemző málházás, illetve a Codeine nagy tere és disszonáns világa keveredik. Megeszem a telesírt zsebkendőmet, ha nem ez lesz a hónap egyik legjobb koncertje.