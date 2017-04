Fontos mérföldkőhöz érkezett az amerikai szabadságjogi mozgalom, sikerült nagy küzdelmek árán elérnie, hogy egy amúgy nem muszlim pár az Allah vezetéknevet, igen, vezetéknevet adhassa a gyerekének.

Georgia államban történt az eset, a hatóságok először visszadobták azzal az _elképesztő_ indokkal, hogy talán a szülők vezetéknevét kéne viselje a gyerek, de aztán kaptak egy pert a nyakukba az Amerikai Szabadságjogi Uniótól, amit el is vesztettek, mert a törvények szerint a szülőknek joguk van úgy nevezni a gyereküket, ahogy akarják. A páros azzal is érvelt, hogy a 3 és 17 éves gyereküknek is ez a vezetékneve. A muszlim közösség pedig közölte, hogy egy muszlim soha nem nevezné így a gyerekét.

Úgyhogy jár a taps Elizabeth Handy és Bilal Walk gyermekének, a kis ZalyKha Graceful Lorraina Allahnak.

(via BBC)