„A tavasz örömére kitárulkozott – Demi Lovato dekoltázsa kifejezetten pulzusemelő. Az énekesnő talán még sosem viselt ilyen kivágott darabot, de rajongói most már tisztában vannak méreteivel. (…) A popsztár már régen megbékélt idomaival, bár elnézve a friss fotót, nagyon nincs is oka az ellenkezőjére, szuperdögös.” Önök szerint melyik legalja, agy helyett fasszal gondolkodó bulvárlap szentel aránylag hosszú cikket ennek a témának?

Ne gondolkodjanak túl sokáig: a közmédia.

Ez a cikk a Híradó.hu régóta létező bulvárrovatában jelent meg, ahol korábban is lehetett már hasonlókat olvasni, de elég egy egészen pici naivság vagy jóhiszeműség ahhoz, hogy az ember újra meg újra megdöbbenjen, hogy ilyen megosztásokat éppen a Petőfi Rádió Facebook-oldalán lát, még akkor is, ha nem kezd el olyan demagóg marhaságokon gondolkodni, mint hogy az ilyen cikkeket a mi adóforintjainkból készítik el, meg hogy pontosan hogyan is jön az ország polgárainak informálódáshoz való jogát kielégítő közszolgálati médiához a csöcsökön való örömködés, hogy önkielégítést ne írjak véletlenül. Szóval aki azt hinné, a közmédiával csak a politikai elfogultság miatt van komoly probléma, az legyen még szomorúbb, mint eddig.

És nem, nem lesznek itt a képek a mellekről, aki emiatt kattintott, inkább menjen haza, és gondolja át az életét.