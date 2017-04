Egy tizenkét éves ausztrál kisfiú úgy döntött, hogy szeretné átszelni az egész, végtelen országot. Ebben még nincs semmi nóvum, előbb-utóbb valószínűleg minden ausztrál kisfiú fejében megfordul ez a gondolat. Csakhogy ez az ausztrál kisfiú a tettek mezejére is lépett: beült egy autóba, és nekiindult az óriáskígyófarkú országútnak.

Nem is lett volna semmi baj, ha az autó háládatlan lökhárítója nem árulta volna el a nemes küldetést: mivel lötyögött, egy rendőr megállította az autót, és nem tudta nem észrevenni, hogy egy kiskölyökkel áll szemben. Aki már levezetett 1300 kilométert, és eltökélt szándékai szerint meg sem állt volna Perth-ig, ami New South Wales-i otthonától alig 4095 kilométernyire helyezkedik el.

Szegény kissrácnak itt még nem értek véget a megpróbáltatásai, sőt, azt is mondhatjuk, hogy itt kezdődtek csak igazán. A kegyetlen rendőr ugyanis se szó, se beszéd letartóztatta a kis országúti ámokfutót, és akkor arról még nem is beszéltünk, mire számíthat majd még szegény a szüleitől. (Forrás: The Guardian)