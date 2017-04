Vicces, de a Kreml hivatalos oldaláról szerkesztették be Orbán Viktor Wikipedia-oldalára a miniszterelnök aktuális profilképét, ami az angol és a magyar nyelvű oldalon is látható most.

Azt már rögtön itt az elején leszögezném, hogy ennek talán semmi, de semmi jelentősége nincs az égadta világon. Viszont, már belegondolni is elképesztően vicces, hogy Magyarország miniszterelnökéről nem volt jobb (és szabadon elérhető) kép a világszéles interneten, mint a pont a Kreml oldaláról letölthető fotó.

Amiről, ráadásul, első körben kivágták Orbán Viktor fejét (a képen eredetileg épp kezet fog Putyinnal 2016. áprilisában), majd pár nappal később kiphotoshopolták a feje mögött a fehér területet is.

Ez az eredeti kép:

Tumblren indult a nyomozás a profilkép eredetéről, de sokat mondjuk nyomozni sem kell, mert a Wikin minden változtatás remekül dokumentálva van. Eszerint a Kreml fotóját egy Cheep nevű felhasználó töltötte fel áprilisban, majd RLevente retusálta át a profilképet májusban. A szerző egyébként nem-túl-aktív a miniszterelnök wiki-oldalán, ez ugyanis az egyetlen érdemi változtatása az oldalon az elmúlt évekből.

Itt a profilkép cseréjének rövid története.

Egyébként, ha a rejtett igazságra kíváncsiak: Orbán Viktor nevére keresve a Google képkeresőjében szinte csak olyan fotókat fognak találni a szabadon használható képekre szűrve, ahol a miniszterelnök Putyinnal fog kezet, vagy épp a közelében tartózkodik - ezeket a fotókat mind a Kreml teszi hozzáférhetővé:

Mit jelent ez?

Ezek szerint tényleg nincs egy friss, saját gyártású, szabadon elérhető profilkép az interneten Magyarország miniszterelnökéről? Úgy tűnik, nincs. Csak Moszkván keresztül.