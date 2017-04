A 444 emelte ki az ATV videójából azt a jelenetet, amikor Orbán Viktort pálinkával (marcipános berkenyepálinkával) kínálták a Szakma Sztár Fesztiválon. A miniszterelnök a kamerák jelenlétére hivatkozva visszautasította a felest, és azt mondta: „Mindenki figyel, most nem ihatom meg. Betesznek a Népszabadságba.”

Véletlen elszólás? Cinizmus? Régi rossz emlékek?

Arról a Népszabadságról van szó, amit gazdasági okokra hivatkozva 2016-ban szántott be a Mészáros Lőrinc-féle Opimus, miután felvásárolta a lap kiadóját. A lap megszűnéséről Orbán Viktor is értesült, tavaly októberben maga is reagált a hírre, decemberben pedig a lap egyik munkatársával személyesen is elbeszélgetett Brüsszelben, miután a sajtófőnöke nem engedte be a terembe, ahol sajtótájékoztatót tartottak.

Arról a Népszabadságról van szó, ahová egyébként tényleg bekerült már egyszer pálinkázás közben. A lap volt fotósa hívta fel rá a figyelmet a Facebookon:

Lazán kapcsolódik: az Indexnek eddig csak kólázás közben sikerült lekapni Orbán Viktort (2012, Komárom):