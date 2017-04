Fotó: Grnak Laszlo

Na, ilyen sem volt még itthon, egy rádióban sem ébresztette a jónépet Golden Globe- és Oscar-díjas világsztár a reggeli műsorban. Hogy Jamie Foxxnak az miért jó, hogy hajnalban, ott üljön egy online rádióban a kis napszemüvegében és még dalra is fakadjon, azt nem tudom, de így volt, kép is van róla. Sőt, itt meg is lehet nézni az adást. Felkészül: Jennifer Lawrence?