Albínó Benett-kenguru született a Szegedi Vadasparkban. A fehér kölyök azonban érdekes módon egy szürke nőstény erszényében tanyázik, míg az albínó anya egy hagyományos színű kengurut gondoz. A furcsa eset nem félrelépés eredménye, és a kenguruszülészeten sem cserélték össze a néhány grammos kölyköket. A színanyag termelődésének zavara következtében kialakuló albinizmust ugyanis több gén is befolyásolja, így fordulhat elő, hogy még albínó szülőknek sem feltétlenül hófehér a kölyke, tudjuk meg az MTI-től.

Fotó: Endrédi Lajos / Szegedi Állatkert

A fehér kengurukra a vadonban éppen feltűnő színük jelent veszélyt, állatkertben azonban nem fenyegeti őket ragadozó. Szegeden sem először született fehér kenguru, közülük több sikeresen fel is cseperedett. A Bennett-kengurut szívesen tartják az európai állatkertek, mivel a kontinens éghajlati körülményei között is megélnek, fűtött házra télen sincs szükségük. A kifejlett korukban 13-18 kilogrammos állatok a mérsékelt égövi erdők és füves síkságok lakói Kelet- és Délkelet-Ausztráliában. Általában magányosak, de táplálkozáskor akár harmincfős csapatokba is verődhetnek. Főleg szürkületkor és éjszaka aktívak, napközben elbújnak pihenni. Fűfélékkel és más lágyszárúakkal táplálkoznak. A Benett-kengurunak van még egy érdekes tulajdonsága: ha izgatott vagy melege van, a mellső végtagjai nyalogatásával hűti le magát.