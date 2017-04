„Egy kicsit meg fogjuk cidálni a milliárdosok bajszát”, mondja ez a fidelitaszos fiatalember arról a kampányról, amit most indítanak, az MTI szerint azzal a céllal, hogy megnevezzék „azokat a milliárdosokat, akik ellenzéki politikusokat "rángatnak". Erről Böröcz László, az ifjúsági szervezet elnöke beszélt, feltehetően ő van ezen a videón is, szegény, mondjuk politikus utoljára útelágozódásnál láttunk ennyire félrebeszélni, de ennél sokkal jobb, hogy a cidálni szó mit jelent: a szlengben a szopásra mondjuk. Noha fideszes politikusnak lenni tényleg nagy szopás lehet, amit viszont kompenzál az élet a feneketlen közpénzhez való hozzáféréssel, de Böröcz nyilván nem cidázásról ábrándozik, hanem cibálásról. Az úgy más, és persze rendkívül bátor, tényleg megéri erre is elkölteni néhány milliárdot, hiszen feltehető, hogy a gyávaságból verhetetlen kisfideszes nem Mészáros Lőrincre gondolt.