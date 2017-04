Én nem számoltam utána ennek a pénzhegynek itt alább, mert tátott szájjal nem tudok gondolkodni, és amúgy is, elhiszem, ahogy azt is biztos elhiszem, hogy Mészáros Lőrinc gázszerelő, az ország ötödik leggazdagabb embere nem csak egy stróman, aki amúgy a pénzt nem magának, hanem egy barátjának meg annak a pártjának gyűjtögeti, hanem egyszerűen mondva: okos. Szóval most csak így, különösebb kommentár nélkül, ideteszem mindbreakingnews mikroblogger gondolatmenetét:

Mészáros Lőrinc 100 milliárd forinttal gyarapította a vagyonát.

Százezerszer egymillió forinttal.

Az év minden egyes napján 274 millió forinttal.

Minden nap minden órájában 11 millió forinttal. Este lefekszik, reggel felébred, és mit lát? “Jé, 88 millió forinttal gazdagabb lettem.”

Amíg alszik, annyit keres, hogy amikor reggel felkel pisilni, a tízezres kötegek a földtől a feje búbjáig érnek. Ezt a halmot minden nap háromszor megkapja. Az év minden napján. Egy évben 1100-szor kap annyi tízezrest, amennyi a földtől a feje búbjáig ér. Mert megérdemli.

Két óra alatt megkeresi a Te panellakásod árát.

Percenként 180 ezer forinttal. Egy perc alatt keres annyit, mint te egy hónap alatt. Mert olyan okos.

625 bőröndnyi tízezer forintos. Egy kamionnyi tízezres. Az év minden egyes napján két bőröndnyi tízezressel megy haza. Na jó. Vasárnaponként nem.

1000 darab luxuslakás ára a Belvárosban. Ötven háztömb. Ha kiadja albérletbe, havi 300 millió (napi 10 millió) forintot fial.

2000 méter magas torony tízezer forintos kötegekből. Kétszer olyan magas torony tízezer forintosokból, mint a Kékestető.

Másodpercenként 3050 forint. Egész konkrétan, ha meglát egy ötezrest az úton, nem éri meg neki lehajolni érte, mert nem jön ki órabérben.

Ennyi, legalábbis itt, de a mikroblogger hozzáírt még két mondatot, de azokat már el sem merem hinni.