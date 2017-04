A globális vagyoni egyenlőtlenségeket és szegénységet kutató közgazdászok között viszonylag nagy az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a szegénység csökkentésének egy elég hatékony módja az, ha egy szegényebb ország állampolgárai gazdagabb országokban dolgoznak, és a fizetésük egy részét onnan hazautalják. Az összes hazaküldött pénz egyébként jóval nagyobb annál az összegnél, amit a gazdagabb országok nemzetközi segélyekre költenek (2016-ban a Világbank becslése alapján 575 milliárd dollárt küldtek haza összesen globálisan, ami háromszor annyi, amennyi pénzt gazdag országok nemzetközi segélyekre költöttek összesen).

Ezek miatt elég rossz hír, hogy három évtized óta először állt elő olyan helyzet, hogy egymás után két évben is csökkent a hazautalások összege. Ez a visszaesés ugyanakkor a Világbank előrejelzése alapján csak átmeneti, ugyanis a világgazdaság növekedésének beindulásával együtt a hazautalások is nőni fognak, így a nemzetközi szervezet becslése alapján 2018-ra már 615 milliárdra nőhet a hazaküldött jövedelem nagysága). A visszaesés oka egyébként nagyrészt a csökkenő olajár és a gyenge gazdasági növekedés a Perzsa-öböl országaiban és Oroszországban, ahonnan az összes hazautalt pénz 20 százaléka jön globálisan. Ezekben az országokban a legtöbb vendégmunkás Dél-Ázsiából és Közép-Ázsiából származik, így ezeket a régiókat érintette a legkomolyabban a visszaesés. Szintén nagyon rosszul érintette a visszaesés Indiát, ami a legtöbb hazautalt pénzt kapja nemzetközi összehasonlításban. A témával kapcsolatban további részletekről ebben a Quartz cikkében olvashat, sajnos csak angolul, viszont van három érdekes ábra is, amit minimális angoltudással már lehet értelmezni.