Szegény Siónál csütörtök este gyanútlanul (?) bedobtak egy képrejtvényt az instagram oldalukra: egy híres film egyik jelenetét akarták ábrázolni emojikkal. Volt egy bajszos ember, pénz, narancs, fegyver, és így tovább, azonnal el is szabadultak a kommentelők, és óriási bajszoszarozássá fajult a feladvány.

Olyan megoldások is születtek, mint a Silence of the Stroman, Dollárikus narancs, a többit a fenti linken lehet elolvasni, már csak az a kérdés, hogy mi az igazi megoldás? Alighanem ez.