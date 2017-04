„Egy kicsit meg fogjuk citálni a milliárdosok bajszát”, mondja ez a fidelitaszos fiatalember arról a kampányról, amit most indítanak, az MTI szerint azzal a céllal, hogy megnevezzék „azokat a milliárdosokat, akik ellenzéki politikusokat "rángatnak". Erről Böröcz László, az ifjúsági szervezet elnöke beszélt, feltehetően ő van ezen a videón is, szegény, mondjuk politikus utoljára útelágozódásnál láttunk ennyire félrebeszélni. Böröcz nyilván nem citálásról vagy cidázásról ábrándozik, hanem cibálásról. Az úgy más, és persze rendkívül bátor, tényleg megéri erre is elkölteni néhány milliárdot, hiszen feltehető, hogy a gyávaságból verhetetlen kisfideszes nem Mészáros Lőrincre gondolt.