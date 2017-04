DrMáriásról nem igazán lehet azt mondani, hogy nem reflektál melegében a országban zajló eseményekre. Így volt ez akkor is, amikor megfestette André Goodfriendet, a saját lábát mosó Áder Jánost, és most sincs másképp, amikor az emberek a CEU miatt tüntetnek a városban. Legfrissebb képének két címe is van. A rövidebb úgy szól, hogy Szálasi Ferenc fagyival kínálja a CEU-ért tüntetőket. A hosszabb címe pedig kicsit jobban kontextusba helyezi, hogy mit láthatunk, és így szól:

Szálasi Ferenc a legjobb indulattal próbálja nemzeti színű fagyijával felfrissíteni a megfáradt CEU-ért tüntetőket, akik azonban ezt előítéleteik miatt elutasítják, s kiderül róluk, hogy igazából Soros-által pénzelt terroristák, akik csak azon mesterkednek, hogy visszatérjen a hatalomba Gyurcsány és bezárja a Felcsúti kisvasutat.

DrMáriás elmondása szerint a KDNP szavazókra való különös tekintettel meghosszabították a Béke veled! névre keresztelt, és teljes életművét felölelő tárlatát a debreceni Modemben. A politikus portékra, robbanékony szénrajzokra, polipot kihordó apeh-adminisztrátorra fogékony közönség pártállástól függetlenül, május 21-ig látogathat el a kiállításra.